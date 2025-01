Waffenruhe im Gaza-Krieg soll Sonntag früh beginnen

Die zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Waffenruhe soll Sonntag früh um 8.30 Uhr (7.30 Uhr MEZ) in Kraft treten. Am Nachmittag sollen israelischen Angaben zufolge dann auch drei Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen - im Austausch für palästinensische Häftlinge. Insgesamt sollen 33 Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen, darunter der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham. Im Gegenzug lässt Israel 1.904 Palästinenser frei.

Kurz vor dem geplanten Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen gab es am Samstag freilich neue Probleme zwischen den Kriegsparteien. Die islamistische Hamas legte laut israelischen Angaben bisher keine Liste mit den Namen der ersten drei Geiseln vor, die am Sonntag planmäßig freigelassen werden sollen. "Israel wird Verstöße gegen das Abkommen nicht tolerieren", warnte am Samstag Israels Premier Benjamin Netanyahu. Ohne die Namensliste werde Israel die Umsetzung des Abkommens nicht fortführen.