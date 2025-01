Trump kündigt Dekret zur Aussetzung des US-TikTok-Banns an

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, am Montag den in den USA verhängten Bann für die Videoplattform TikTok per Dekret auszusetzen. In seinem Onlinedienst Truth Social erklärte der Republikaner am Sonntag, er sei dafür, dass der vom chinesischen Mutterkonzern ByteDance betriebene Dienst künftig in einem Joint Venture zur Hälfte in US-Besitz sein solle. US-Behörden werfen dem Unternehmen immer wieder vor, User im Dienste Pekings auszuspionieren.