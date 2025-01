Video-App TikTok in den USA nicht mehr verfügbar

Die TikTok-App steht den 170 Millionen Nutzern in den USA nicht mehr zur Verfügung. Seit Samstagabend ist die Video-Plattform abgeschaltet und aus App-Stores bei Apple und Google verschwunden. Seit Sonntag greift ein Gesetz, das sich aus Sicherheitsbedenken gegen die Plattform wendet. Allerdings hat der designierte US-Präsident Donald Trump, der am Montag wieder ins Weiße Haus einzieht, bereits angekündigt, TikTok wahrscheinlich einen Aufschub von 90 Tagen gewähren zu wollen.

Die App verwies am Samstagabend in einer Nachricht an ihre Nutzer auf den Republikaner. Vorübergehend sei TikTok nicht zu nutzen. Glücklicherweise habe Trump signalisiert, mit TikTok an einer Lösung arbeiten zu wollen. "Bleibt bitte dran."

Hinter der App steht der chinesische Internetkonzern ByteDance. Das bisher beispiellose Vorgehen gegen TikTok könnte das Verhältnis zwischen den USA und China weiter belasten. Viele US-Amerikaner nutzen die App sehr regelmäßig und bestreiten zum Teil auch ihren Lebensunterhalt mit dort verbreiteten Videos. Trump deutete im Gespräch mit dem Sender NBC an, die 90-tägige Gnadenfrist vermutlich bereits am Montag gleich nach seiner Amtseinführung in Kraft zu setzen.

TikTok und ByteDance stehen wegen ihrer Nähe zur chinesischen Regierung unter Spionageverdacht. Obwohl die Firmen die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen haben, verpflichtet ein US-Gesetz ByteDance dazu, das US-Geschäft bis zum 19. Jänner 2025 zu verkaufen. Ansonsten wird TikTok landesweit gesperrt. Davon betroffen ist die Hälfte der US-Bevölkerung.

Ein kurzfristiger Verkauf von TikTok erscheint unwahrscheinlich. Zwar hatten Medien unlängst den Milliardär und Trump-Intimus Elon Musk als möglichen Käufer ins Gespräch gebracht. Unabhängig davon hatte zuvor auch ein weiterer Milliardär ein baldiges offizielles Übernahme-Angebot in Aussicht gestellt. Vor einiger Zeit hatten Insider Reuters allerdings gesagt, dass ByteDance TikTok eher dichtmachen würde als die App zu verkaufen.

Auch andere Apps, die zu ByteDance gehören, waren am Samstagabend betroffen. Dazu gehörte die Video-App CapCut und die Lifestyle-App Lemon8. Sie waren ebenfalls offline und in App-Stores in den USA nicht mehr zu finden.

Der scheidende US-Präsident Joe Biden ließ am Samstag mitteilen, die nächste Regierung müsse bei dem Thema nun prüfen, wie am besten vorgegangen werden solle. TikTok wollte sich dazu zunächst nicht äußern. Die chinesische Botschaft in Washington hatte am Freitag mitgeteilt, es werde mit unfairen staatlichen Mitteln gegen TikTok vorgegangen. China werde seine Rechte und Interessen entschieden verteidigen.