Am Tag X leuchtete Silber für das Tiroler Naturbahnrodel-Ass Ruetz wie Gold

Tirols Naturbahnrodel-Ass Riccarda Ruetz raste am Sonntag bei der Heim-WM im Kühtai vor toller Kulisse zur Vizeweltmeisterin. Der Steirer Michael Scheikl setzte die Gold-Serie auf Tiroler Boden fort.

Kühtai – Vor 20 Jahren und neun Monaten erblickte Riccarda Ruetz das Licht der Welt. Seitdem hat die Sellrainerin unzählige Naturbahnrodel-Rennen bestritten. Am Sonntag vor dem dritten Lauf bei der Heim-WM im Kühtai wusste sie: Das wird ihr wichtigstes Rennen. Zahlreiche Fans am Rande der Strecke trugen Ruetz bei Prachtwetter förmlich ins Ziel und die Polizeisportlerin raste zur Silbermedaille – wie Papa Helmut im Jahr 1996 im Doppelsitzer mit Onkel And­i in Oberperfuss. Weshalb der für die Rodel-Party mitverantwortliche Vater als Generalsekretär im Österreichischen Rodelverband bei der Siegerehrung vor Stolz platzte.