Schüsse bei Hochzeitskonvoi in Kufstein: Polizei stellte Waffen sicher

Der Polizei in Kufstein wurde am Samstag kurz vor 18 Uhr eine Schussabgabe aus einem Fahrzeug gemeldet. Eine Streife fand den Wagen, in dem zwei Männer (23 und 28 Jahre) saßen. „Beide Personen wurden – teils unter Anwendung von Körperkraft – aus dem Fahrzeug befördert“, teilte die Exekutive mit.