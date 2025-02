Vermisste 28-Jährige in Innsbruck tot aufgefunden

Das Schicksal einer vermissten Italienerin beschäftigte die Tiroler Polizei seit mehreren Wochen. Jetzt gibt es traurige Gewissheit: Die 28-Jährige wurde in Innsbruck tot aufgefunden.

Die eigentlich aus Südtirol stammende Frau verschwand am 18. Jänner. Seither fehlte jede Spur von ihr. Am Freitag gab die Polizei bekannt, dass die Abgängige bereits Anfang Februar tot aufgefunden worden war. Es gibt demnach keine Indizien in Richtung Fremdverschulden. (TT.com)