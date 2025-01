Zahlreiche Autos und Häuser in Patsch und Tulfes von Vandalen verunstaltet

Patsch, Tulfes – Großer Ärger herrscht in Patsch über einen oder mehrere unbekannte Vandalen, die in der Nacht auf Sonntag ihre Spur durch den Ort zogen. Wie die Polizei berichtete, wurden in den Abend- und Nachtstunden im Gemeindegebiet insgesamt 18 Häuser bzw. Fahrzeuge mit gelbem Lackstift beschmiert – die Vandalen hinterließen verschiedene Schriftzüge.

Die Schadenssumme könne derzeit nicht beziffert werden, so die Polizei. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lans (Tel. 059133 7116) wird gebeten.

Auch in Tulfes wüteten in der Nacht auf Sonntag Vandalen. Zwischen Mitternacht und 8.45 Uhr wurden am Parkplatz im Zentrum von einer unbekannten Täterschaft mehrere Fahrzeuge beschädigt. Es wurden Außenspiegel verbogen, Scheibenwischer abgerissen und verbogen sowie Kennzeichentafeln entfremdet. Zeugen werden ersucht, sich an die PI Hall in Tirol (Tel. 059133 7110) zu wenden. (TT.com)