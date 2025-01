Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht in Stams

Stams – Am Sonntagnachmittag kam es in Stams zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Gegen 16.40 Uhr fuhr der Lenker eines Mercedes auf Höhe der Sparfiliale geradeaus über den dortigen Kreisverkehr.

Zunächst sei der Autofahrer noch stehen geblieben, dann aber in Richtung Silz weitergefahren. Beim Auto handle es sich um einen Mercedes Benz, älteres Baujahr, B-Klasse, Farbe grau/silber. Außerdem müsste der Pkw an der Front erheblich beschädigt sein. Laut den Angaben der Zeugen, habe es sich vermutlich um einen älteren Herrn gehandelt. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Silz (Tel. 059133 7107) gemeldet werden. (TT.com)