Rodlerin (34) stürzte in Waldstück: Rettungsheli-Einsatz bei der Kala Alm

Thiersee – Auf der Naturrodelbahn Kala Alm im Gemeindegebiet von Thiersee kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall. Gegen 13.50 Uhr war eine 34-jährige Deutsche in einem Flachstück im mittleren Bereich über den linken Rand der Bahn geraten und in den Wald gestürzt.