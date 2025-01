Bauarbeiter nach Tötung zweier Kollegen in Wien vor Gericht

Am Montag wird am Landesgericht gegen jenen Bauarbeiter verhandelt, der im Juli 2024 innerhalb einer Woche in einem Hotel in Wien-Alsergrund zwei Arbeitskollegen getötet haben soll. Er muss sich nicht wegen Doppelmordes vor einem Schwurgericht verantworten. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge war er infolge einer nachhaltigen und schwerwiegenden psychischen Störung zu den Tatzeitpunkten nicht zurechnungsfähig.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat daher gemäß § 21 Absatz 1 StGB die Unterbringung des Mannes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Der 34-Jährige hatte nach seiner Festnahme gestanden, am 16. Juli einen 44 Jahre alten Arbeitskollegen in dessen Zimmer bewusstlos geschlagen und dann aus dem im vierten Stock gelegenen Fenster gestürzt zu haben. In diesem Fall war man zunächst von einem Unfall oder Suizid ausgegangen, doch als im selben Hotel eine Woche später ein zweiter Kollege des Tschechen mit eingeschlagenem Schädel in seinem Zimmer aufgefunden wurde, änderte sich diese Einschätzung der Strafverfolgungsbehörden.