Für Trump beginnt ab nun Amerikas "Goldenes Zeitalter"

US-Präsident Donald Trump hat versprochen, die USA an jedem Tag seiner Amtszeit an erste Stelle zu stellen. "Das Goldene Zeitalter von Amerika beginnt genau jetzt", sagte Trump in seiner Antrittsrede nach seiner Vereidigung im US-Kapitol. Das Land werde aufblühen und wieder überall auf der Welt respektiert. "Jede Nation wird uns beneiden, und wir werden nicht zulassen, dass wir ausgenutzt werden." Die USA würden großartiger und stärker als je zuvor werden, sagte Trump.

Außerdem will Trump komplett mit dem Kurs seines Amtsvorgängers Joe Biden brechen und deutete in seiner Rede eine Abrechnung an. Seine Wahl sei ein Mandat, einen "furchtbaren Verrat" vollständig rückgängig zu machen, erklärte der Republikaner. Seine Regierung werde den Menschen im Land ihren Glauben, ihren Reichtum, die Demokratie und ihre Freiheit zurückgegeben. "Von diesem Moment an ist Amerikas Niedergang vorbei.