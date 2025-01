Brände in L.A. - Großes Staraufgebot bei Benefizkonzert

Zum Benefizkonzert für Betroffene der verheerenden Brände in Südkalifornien haben sich weitere Stars angesagt: Soul-Legende Stevie Wonder und Popsängerin Alanis Morissette wollen am 30. Jänner ebenso auftreten wie Olivia Rodrigo, No Doubt, Graham Nash, John Fogerty und die Black Crowes, wie die Veranstalter bekanntgaben.