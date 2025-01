Der neue alte US-Präsident wird vereidigt: So läuft die heutige Amtseinführung Trumps ab

Heute Montag wird Trump in Washington als 47. Präsident der USA angelobt. Die Vereidigungszeremonie wurde wegen des kalten Wetters ins Innere des Parlamentsgebäudes verlegt. Der ganze Tag ist streng nach Protokoll getaktet. Eine Übersicht über die einzelnen Termine.

Washington – Zweieinhalb Monate nach der Wahl wird der Republikaner Donald Trump am Montag in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Die Zeremonie (Beginn gegen 11.30 Uhr Ortszeit, 17.30 Uhr unserer Zeit) findet wegen der vorhergesagten Kälte im und nicht vor dem Kapitol statt. In der Hauptstadt gelten strikte Sicherheitsvorkehrungen, mehr als 25.000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz.