Dicker Siegerscheck für Straka nach drittem Turniersieg auf PGA-Tour

Österreichs Golfstar Sepp Straka hat das dritte PGA-Turnier seiner Karriere gewonnen, das erste seit eineinhalb Jahren. Der 31-jährige Wiener behielt am Sonntag auf der Schlussrunde des mit 8,8 Mio. Dollar dotierten Events in La Quinta in Kalifornien die Nerven und siegte mit zwei Schlägen Vorsprung auf den US-Amerikaner Justin Thomas. Straka kassierte für den Turniersieg 1,584 Mio. Dollar (1,54 Mio. Euro) und verbesserte sich in der Weltrangliste von Position 36 auf 19.

Seine beiden bisherigen PGA-Siege hatte Straka im Februar 2022 beim Honda Classic in Palm Beach (Florida) und im Juli 2023 beim John Deere Classic in Silvis (Illinois) eingefahren. Beim „The American Express“ in Kalifornien bestätigte der Wahl-Amerikaner die starke Form, die er bereits beim Saisonstart auf Hawaii gezeigt hatte. Mit dem bisher größten Siegerscheck seiner Karriere schob sich Straka in der FedEx-Cup-Jahreswertung hinter dem Japaner Hideki Matsuyama sogar auf Platz zwei.

Erster Sieg als Vater „sicherlich speziell“