Emotionales Wiedersehen: Erster Austausch von Geiseln und Gefangenen in Gaza und Israel

Am Sonntag trat im Gazastreifen die vereinbarte Waffenruhe in Kraft. Drei israelische Geiseln wurden von der Hamas freigelassen. Im Gegenzug ließ Israel 90 Palästinenser aus Gefängnissen frei. Das Wiedersehen mit Angehörigen und Freunden war emotional.

Gaza, Jerusalem – Im Zuge der Waffenruhe im Gazastreifen ist am Sonntag der erste Geisel- und Gefangenenaustausch vollzogen worden. Drei israelische Geiseln wurden von der radikalislamischen Hamas via Rotes Kreuz an ihre Angehörigen übergeben. Im Gegenzug entließ Israel die ersten 90 Palästinenser aus der Haft. „90 Terroristen“ seien aus dem Militärgefängnis Ofer im Westjordanland und einer Haftanstalt in Jerusalem freigelassen worden, hieß es in einer Erklärung der Gefängnisbehörde.

📽️ Video | Rückkehr der ersten Geiseln

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie zwei Busse das Gefängnis Ofer verließen. Laut Hamas wird die nächste Geiselübergabe am kommenden Samstag erfolgen. Im Gegenzug sollen weitere palästinensische Häftlinge – darunter Frauen und Minderjährige – aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Bei den am Sonntag freigekommenen Geiseln handelte es sich um die Zivilistinnen Romi Gonen (24), Emily Damari (28) und Doron Steinbrecher (31). Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die drei Frauen in einem Fahrzeug in Gaza von einer großen Menge umringt wurden. Bewaffnete Hamas-Mitglieder begleiteten sie und drängten die Menschen zurück.

Die drei freigekommenen Geiseln Romi Gonen (24), Emily Tehila Damari (28) and Doron Steinbrecher (31) (v.l.n.r) © APA/AFP/the Hostages Families Forum Head/-/AHMAD GHARABLI

Israelische Medien: Geisel Damari verlor zwei Finger

Laut Rotem Kreuz sind die drei Zivilistinnen in guter Verfassung. Israelischen Medien zufolge verlor Emily Damari während der Entführung durch die Hamas zwei Finger. Auf Bildern von einem gemeinsamen Videocall der 28-Jährigen und ihrer Mutter mit Verwandten war auch die bandagierte Hand der jungen Frau zu sehen.

Emily Damari mit ihrer Mutter. Auf dem Foto ist sie mit einer bandagierten Hand zu sehen. Israelischen Medien zufolge verlor sie bei der Entführung zwei Finger. © APA/AFP/Israeli Army/-

Terroristen hatten die Frauen während des Massakers in Israel am 7. Oktober 2023 verschleppt und seitdem im Gazastreifen festgehalten. Für die drei Frauen sollen rund 90 palästinensische Häftlinge freikommen.

Doron Steinbrecher ist zurück bei ihrer Familie. © APA/AFP/GPO/MAAYAN TOAF

Romi Gonen wurde vom Nova-Musikfestival nahe der Grenze zum Gazastreifen entführt und dabei verletzt. Der Vater der 24-Jährigen sagte der Nachrichtenseite ynet vor der Freilassung, die Familie habe mehr als 11.000 Stunden auf diesen Moment gewartet. Die beiden anderen Frauen wurden aus ihren Häusern im Kibbuz Kfar Aza als Geiseln entführt. Emily Damari hat neben der israelischen auch die britische Staatsbürgerschaft. Doron Steinbrecher besitzt zusätzlich die rumänische Staatsangehörigkeit.

📽️ Video | Drei Hamas-Geiseln wieder in israelischer Obhut

Freudenfeiern von Angehörigen

Freunde und Angehörige reagierten mit Freudenfeiern. Auf dem „Platz der Geiseln " klatschten und jubelten zahlreiche Menschen, nachdem die Freilassung der jungen Frauen bestätigt worden war. Tausende von Menschen drängten sich auf dem Platz im Zentrum von Tel Aviv. Freunde von Emily Damari feierten ihre Freilassung nach mehr als 15 Monaten in der Gewalt der Hamas ausgelassen. Einer von ihnen nahm dabei eine Reporterin des israelischen Fernsehens auf die Schultern und tanzte, während diese weiter über die dramatischen Ereignisse berichtete.

Freunde und Unterstützer feierten die Rückkehr von Emily Damari vor einem Krankenhaus nahe Tel Aviv. © APA/AFP/JACK GUEZ

Im Gazastreifen werden nun noch 94 aus Israel Verschleppte festgehalten. In den kommenden sechs Wochen, der ersten Phase des Deals, sollen noch 30 weitere Geiseln freigelassen werden. In einer Woche sollen zunächst weitere vier Entführte freikommen. Laut Hamas soll die nächste Übergabe am kommenden Samstag erfolgen. Im Gegenzug war vereinbart worden, dass Israel für die insgesamt 33 Geiseln 1904 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlässt.

Auch bei den Palästinensern gab es Freudentränen: 90 Gefangene wurden im Gegenzug von Israel freigelassen. © APA/AFP/ZAIN JAAFAR

Österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürger noch in Geiselhaft