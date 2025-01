Bewohnerin bemerkte Rauch: Zwischendecke von Wohnhaus geriet im Stubaital in Brand

Neustift im Stubaital – Montagnacht gegen 1 Uhr kam es in einem Gebäude in Neustift im Stubaital zu einer starken Rauchentwicklung. Eine schlafende Bewohnerin des Hauses, eine 57-jährige Österreicherin, wurde auf den Rauch aufmerksam und weckte anschließend die anderen HausbewohnerInnen. Alle fünf Personen konnten laut Polizei das Haus rechtzeitig verlassen.

Laut der Feuerwehr Neustift brach der Glimmbrand wohl in einer Zwischendecke aus. Großes Glück: Beim Brand wurden keine Personen verletzt. Sie konnten gegen 3.20 Uhr wieder zurück in das Gebäude kehren. Am Gebäude entstand aber ein Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Weitere Ermittlungen zur Brandursache laufen. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Neustift mit 32 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen. (TT.com)