„Bin das Kind mit dem Tiroler Faschingsanzug“: Papst Franziskus zeigt Kindheitsfotos im TV

Auf einem Bild ist Papst Franziskus an der Seite seines jüngeren Bruders und des Vaters zu sehen. Der 88-Jährige kommentierte in der italienischen Talkshow Auszüge seiner Autobiografie.

Vatikanstadt – Papst Franziskus, der am Sonntagabend vom italienischen Starmoderator Fabio Fazio im Rahmen einer vom TV-Kanal Nove gesendeten Talkshow live interviewt wurde, hat Auszüge aus seiner Autobiografie „Hoffe“ kommentiert, die am 14. Jänner in 80 Ländern der Welt erschienen ist. Gezeigt wurde ein Foto aus der Kindheit des Papstes, in dem der kleine Jorge Mario Bergoglio im Fasching als Tiroler Bub verkleidet zu sehen ist.