Brand in serbischem Altersheim: Acht Personen ums Leben gekommen

Belgrad – Bei einem Brand in einem Altersheim im Belgrader Vorort Barajevo sind in der Nacht auf Montag acht Personen ums Leben gekommen. Weitere sieben Menschen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. 13 Heimbewohner kamen unversehrt davon. Das Feuer war gegen 3.30 Uhr ausgebrochen, teilte Sozialminister Nemanja Starovic mit. Erste Anzeichen deuteten darauf hin, dass das Unglück durch Brandstiftung ausgelöst worden sei, sagte er laut Agenturmeldungen.

In Serbien, wie auch in anderen Balkanländern, hat sich der Staat aus der Altenpflege weitgehend zurückgezogen. Den Senioren stehen zahlreiche private Einrichtungen zur Verfügung, von denen einige illegal in Betrieb sind. (APA, dpa)