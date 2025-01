Mit Auto gegen Entwässerungsrinne geprallt: Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Assling

Assling – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es Montagfrüh in der Osttiroler Gemeinde Assling. Wie die Polizei am Nachmittag vermeldet, war gegen 8.50 Uhr ein 83-jähriger Österreicher mit seinem Wagen auf der Drautalstraße (B100) von Mittewald kommend in Richtung Thal unterwegs.