Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt, Gratulationen aus aller Welt

Donald Trump wurde als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Es ist Trumps zweite Amtszeit. Wegen der Rekord-Kälte in der US-Hauptstadt wurde die Zeremonie in letzter Minute ins Innere des Kapitols verlegt. Der neue US-Präsident hat sich mit scharfer Rhetorik als Heilsbringer für Amerika inszeniert und einen neuen Aufschwung für das Land versprochen. "Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt genau jetzt", sagte Trump in seiner Antrittsrede.