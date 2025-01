Eid, Rede, Dekrete und Galas: Die Amtsübernahme von Trump im Live-Blog

Donald Trump wird am Montag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Es ist Trumps zweite Amtszeit. Wegen der Rekord-Kälte in der US-Hauptstadt wurde die Zeremonie in letzter Minute ins Innere des Kapitols verlegt. In Washington werden trotzdem Hunderttausende Schaulustige erwartet, Tausende Sicherheitskräfte sind im Einsatz.