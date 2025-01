Diese Stars moderieren den Eurovision Song Contest in der Schweiz

Ein Trio wird den 69. Eurovision Song Contest im Mai in Basel moderieren: Kabarettistin Hazel Brugger, Showgirl Michelle Hunziker und TV-Persönlichkeit Sandra Studer.

Basel – Das weibliche Moderationstrio für den 69. Eurovision Song Contest (ESC) in Basel steht fest: Starkabarettistin Hazel Brugger wird das von 13. bis zum 17. Mai angesetzte Megaevent gemeinsam mit Showgirl Michelle Hunziker und der Schweizer TV-Persönlichkeit Sandra Studer moderieren. Das gaben die Verantwortlichen für das musikalische Megaevent am Montag bekannt.

Hunziker, die von 1998 bis 2009 mit dem italienischen Popstar Eros Ramazzotti verheiratet war, hat Erfahrung mit Songwettbewerben. So zählte die 2018 zu den Moderatoren des Festivals von San Remo, dem beliebtesten Songwettbewerb in Italien. Für die 31-jährige Hazel Brugger indes ist eine Show in der Größe des ESC Neuland. Die Gewinnerin des Deutschen Comedypreises und des Salzburger Bullen soll den zynischen Humorpart im Trio übernehmen.