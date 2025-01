Verheerende Brände in Los Angeles: Schwarzenegger spendet eine Million Euro für Opfer

Arnold Schwarzenegger spendet knapp eine Million Euro und hilft jenen, die bei den verheerenden Bränden in Kalifornien „alles verloren“ haben.

Los Angeles, Kitzbühel – Angesichts der verheerenden Brände in Los Angeles schaut Arnold Schwarzenegger nicht tatenlos zu: Der Hollywoodstar und kalifornische Ex-Gouverneur spendet eine Million Dollar (971.062,34 Euro) aus seinem Privatvermögen an drei Organisationen: Die „Los Angeles Fire Department Foundation", die „California Community Foundation" und „Habitat for Humanity Greater Los Angeles". Das teilte die „Steirische Eiche" in einem Newsletter an die Mitglieder seines „Arnold's Pump Club" mit.

Zudem habe er sein Team gebeten, ein T-Shirt zu entwerfen, das man an die „Arnold's Pump Club"-Mitglieder verkaufen könne. Jeder einzelne Cent des Gewinns solle dann ebenfalls an die drei Organisationen fließen, um jenen zu helfen, die „alles verloren" haben. Die Aufschrift des T-Shirts lautet „LA Strong" mit einer Abbildung des jungen Schwarzenegger in Bodybuilder-Pose.

Anwesen des Steirers in Brentwood dürfte verschont geblieben sein

Der 77-Jährige regierte Kalifornien von 2003 bis 2011. Er ist seit seinem Auswandern aus Österreich im Jahr 1968 in Los Angeles beheimat – und dies im wohlhabenderen „West LA" – jener Region, die von den Bränden besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Schwarzenegger wohnt derzeit in einem Riesen-Anwesen samt Villa in Brentwood – einem benachbarten Stadtteil von Pacific Palisades, das von den Feuern großflächig zerstört wurde. Auch Brentwood war, wenngleich in weit geringerem Ausmaß, betroffen. Schwarzeneggers Anwesen dürfte aber bisherigen Informationen zufolge verschont geblieben sein.

Wie jedes Jahr kommt Schwarzenegger auch heuer wieder zum Hahnenkammrennen nach Kitzbühel. (Archivbild von 2017) © APA/Hans Punz