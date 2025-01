Tragischer Skiunfall in Ischgl: 81-Jähriger erlag in der Klinik seinen Verletzungen

Ischgl, Innsbruck – Bereits am vergangenen Freitag kam es in Ischgl zu einem verhängnisvollen Unfall. Ein 81-jähriger Skifahrer kam ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Der Deutsche war bei der Erstversorgung vor Ort noch ansprechbar, sein Zustand verschlechterte sich jedoch rasch. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in die Innsbrucker Klinik geflogen.