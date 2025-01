US-Präsident Donald Trump will laut Mitarbeiter Asylrecht beenden

Washington – Der künftige US-Präsident Donald Trump will nach Angaben eines Mitarbeiters das Asylrecht und das Recht auf die US-Staatsbürgerschaft durch Geburt („birthright citizenship“) beenden. „Wir werden das Asylrecht beenden (...) was ein sofortiges Abschiebeverfahren ohne die Möglichkeit auf Asyl zur Folge hat“, sagte der Beamte. „Dann werden wir das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft abschaffen.“ Außerdem sollen nur noch zwei Geschlechter anerkannt werden.

An der Grenze zu Mexiko soll der nationale Notstand ausgerufen werden. Dem Militär solle an der Grenze überdies eine Schlüsselrolle zugewiesen werden, sagte der künftige Regierungsvertreter am Montag in Washington. „Wir werden den nationalen Notstand an der Grenze ausrufen“, sagte der Trump-Mitarbeiter. Das entsprechende Dekret werde das Militär anweisen, „unseren Grenzen und der territorialen Integrität Priorität einzuräumen“.