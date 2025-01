US-Präsident Trump unterzeichnete erste Dokumente

Donald Trump hat als neuer US-Präsident erste Dokumente unterzeichnet - darunter den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Er setzte sich dafür vor Anhängern in der Capital One Arena an einen Tisch. Der Republikaner will rund 80 Erlässe der vorherigen Regierung von Joe Biden aufheben. Auch will er "viele" seiner Anhänger begnadigen, die wegen der Attacke auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 verurteilt wurden.