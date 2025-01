Schönborn könnte am Mittwoch Pension antreten

Kardinal Christoph Schönborn könnte am Mittwoch als Erzbischof von Wien die Pension antreten. Die Chance ist groß, dass Papst Franziskus sein Rücktrittsgesuch an dessen 80. Geburtstag annimmt. Ob bis dahin auch ein Nachfolger feststeht, ist aber fraglich. Die Suche gestaltet sich nämlich schwierig: Dem Vernehmen nach haben mehrere Kandidaten, die sich im Dreiervorschlag der Nuntiatur in Österreich befunden hatten, bereits abgesagt.