Autorin Alina Lindermuth lässt Menschen zu Bäumen werden

Sie habe nach einem Bild gesucht, das besonders anschaulich sei, sagt Lindermuth im Gespräch mit der APA. "Die Menschen in Mitteleuropa erleben bisher eher punktuell die Auswirkungen der Klimakrise - wie etwa die verheerenden Hochwasser bei uns im Sommer letzten Jahres. Trotzdem fühlen sich viele Österreicher:innen nach wie vor sehr sicher, ich glaube aber, dass wir nicht sicher sind. In den letzten Jahren ist mir der Optimismus dafür, dass wir Veränderung schaffen können, immer mehr abhanden gekommen. Mein Anspruch war es deshalb, die Gefahren erlebbar zu machen. Die Metamorphose von Mensch zu Baum vermittelt für mich dieses Gefühl."

Dabei gibt sie zu: Eine halbwegs plausible Argumentation für die dabei auftretenden Veränderungen zu konstruieren, "war sehr komplex. Ich habe mit Mediziner:innen und Botaniker:innen Rücksprache gehalten, damit ich zu einem in sich geschlossenen Phänomen komme, das nachvollziehbar und glaubwürdig ist. Natürlich muss man sich als Leser:in darauf einlassen, aber das ist ja in der Literatur nicht neu. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, zu überlegen: Wo fängt das Phänomen an? Bei den Fingerspitzen oder in den Zehen? Wie wird ein Mensch immobil, wie geht man mit seinem Geist um?" Krankheiten wie Demenz oder Sklerodermie, eine Krankheit, bei der sich das Bindegewebe verdickt und verhärtet, hätten dafür Anhaltspunkte geliefert.