Prinz Harry gegen die „Sun": Auftakt im Bespitzelungs-Prozess

London – In Prinz Harrys Zivilklage gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung The Sun beginnt heute, Dienstag, die Verhandlung. Der Sohn von König Charles III. (76) wird im Laufe des auf zehn Wochen angesetzten Prozesses selbst im Zeugenstand erwartet. Harry (40) und sein Mitkläger, der Ex-Labour-Politiker Tom Watson, werfen den Journalisten der „Sun“ vor, sie bespitzelt zu haben, unter anderem durch das Abhören von Sprachnachrichten.

Die mutmaßlichen Vergehen bei der Sun reichen zurück bis in die 90er-Jahre. Dass in dem betroffenen Zeitraum illegale Methoden wie das Abhören von Sprachnachrichten bei einigen britischen Zeitungen verbreitet waren, ist unumstritten. Im Jahr 2011 erreichte der Abhörskandal seinen Höhepunkt. Die zu NGN gehörende Wochenzeitung News of the World wurde deswegen eingestellt. Der Verlag entschuldigte sich. Der BBC zufolge kostete der Skandal das Medienhaus mehr als eine Milliarde Pfund (derzeit etwa 1,18 Milliarden Euro) an Entschädigungen und Gerichtskosten.