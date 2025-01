Klage gegen Trumps Aus für Staatsangehörigkeit durch Geburt

Washington – Der Plan von US-Präsident Donald Trump, das Recht auf Staatsangehörigkeit durch Geburt in den USA abzuschaffen, stößt auf prompten Widerstand. Bürgerrechtsorganisationen reichten eine Klage gegen den Erlass ein, mit dem Trump das sogenannte Birthright abschaffen will. Im 14. Zusatz zur US-Verfassung heißt es: Personen, die in den USA geboren werden, sind US-Bürger. Trump argumentiert, das gelte nicht, wenn die Mutter widerrechtlich oder nur temporär in den USA gewesen sei.