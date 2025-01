Dritter Staatsmeistertitel für Mayer, Jäger mit neuem Kugelstoßrekord

Leichtathletik II: Leonhard Jäger verbesserte zuletzt in Innsbruck den Tiroler Kugelstoß-Rekord in der Allgemeinen Klasse auf 15,74 Meter. Seinem Ziel (16 Meter) kommt er damit immer näher.

Freeride: Starker Auftakt in die Freeride World Tour: Der Tiroler Valentin Rainer ließ es in Andorra mit Platz vier krachen. Die nächste Station steigt in Val Thorens (ab 27. Jänner), in Fieberbrunn gastieren die besten Freerider dann im März (8. bis 13.3.).