Vergünstigung und Wegfall: Das ändert sich ab sofort bei den ÖBB-Vorteilskarten

Das neue Jahr bringt auch Änderungen bei den Tarifen der ÖBB Vorteilscard. Gute Nachrichten gibt es für alle, die die „Vorteilscard Classic“ haben, die „Vorteilscard 66“ wird es in dieser Form nicht mehr geben.

Wien – Während sich Klimaticket-Nutzerinnen und -Nutzer im Zuge des Regierungswechsels womöglich auf eine Preissteigerung einstellen müssen, gibt es ab sofort auch Änderungen für ÖBB-Vorteilskarten-Nutzer. Der Preis der „Vorteilscard Classic“ sinkt von 99 auf 71 Euro – allerdings verschwindet einhergehend die „Vorteilscard 66“, die zur „Classic“ um 71 Euro wird. Diese Integration diene der „Vereinfachung der Produktwelt für die Kunden“, so die ÖBB in einer Aussendung am Dienstag.