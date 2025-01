Bio und Freiland besonders betroffen: Eier-Knappheit in Österreichs Supermärkten

Eier sind zurzeit oft Mangelware in Österreichs Supermärkten. Die Vogelgrippe vom Herbst wirkt nach und der Tourismus zieht zusätzliche Mengen vom Markt ab. Die Erzeuger und der Handel beruhigen jedoch.

Wien – Auf dem Eiermarkt herrscht eine Versorgungsknappheit. Grund ist die Vogelgrippe im Herbst 2024. Europaweit verendeten Millionen Legehennen, in Österreich laut Geflügelwirtschaft mit 200.000 ein kleiner Teil von insgesamt 7,3 Millionen Legehennen.

Daher ist die Eierverknappung hierzulande laut Michael Wurzer vom Geflügelwirtschaft-Verband vor allem auf jene in anderen EU-Ländern zurückzuführen. Es werde in den kommenden Monaten und zu Ostern aber genug heimische Eier geben.

An und für sich würden die heimischen Legehennenbetriebe den hiesigen Gesamtmarkt mit 90 Prozent Austro-Frischeiern versorgen, so Wurzer. Auch aktuell produziere man im Vollbetrieb. Aber: „Wir registrieren, dass Händler, die die Gastronomie beliefern und bisher in Österreich mit ausländischen Eiern gehandelt haben, zur Zeit aus dem Ausland schwer und wenn überhaupt nur sehr teure Ware beziehen können“, erläuterte Wurzer gegenüber der APA.