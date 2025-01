Mit Hitler verglichen: 5000 Euro Entschädigung für FPÖ-Chef Kickl

Wien – FPÖ-Obmann Herbert Kickl hat ein von ihm gegen die überparteiliche zivilgesellschaftliche Initiative „Plattform Demokratie Österreich“ angestrengtes medienrechtliches Verfahren in erster Instanz gewonnen. Am Wiener Landesgericht wurde am Dienstag einer von ihm eingebrachten Privatanklage wegen übler Nachrede stattgegeben. Kickl bekam eine Entschädigung von 5000 Euro zugesprochen, der Beklagten wurde die Urteilsveröffentlichung und der Kostenersatz aufgetragen.

Der von Robert Luschnik – Ex-Bundesgeschäftsführer der Grünen und danach bis August 2023 Bundesgeschäftsführer der NEOS – betriebene Verein hatte in einem vor den letzten Nationalratswahlen mit „Volkskanzler Kickl“ betitelten Video vor Kickl gewarnt. In dem Video, das über einen Link auf Youtube abrufbar war, wurden Parallelen zwischen Adolf Hitler und Herbert Kickl gezogen. Dabei wurde zunächst das Konterfei Kickls eingeblendet, das dann mit jenem Hitlers überblendet wurde, ehe am Bildschirm in größeren Lettern die Frage „Wollen Sie so jemanden wählen?“ auftauchte.