Bewohner in Hall fand stark verweste Leiche im Garten, Identität bisher unklar

Ein Bewohner eines Hauses in Hall hat am Montag im Garten eine stark verweste Leiche gefunden. Die Polizei spricht von einer „männlichen Person“, die Ermittlungen laufen.

Hall i. T. – Bereits am Montag gegen Mittag nahm ein Bewohner eines Hauses in Hall Kontakt mit der Polizei auf. Er hatte in einem schwer zugänglichen Teil seines Gartens eine Leiche gefunden. Sie war so stark verwest, zum Teil bereits skelettiert, dass die Todesursache bei der gerichtsmedizinischen Obduktion noch nicht geklärt werden konnte.