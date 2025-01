Djokovic gewann Giganten-Duell gegen Alcaraz und trifft im Halbfinale auf Zverev

Serbiens Tennisstar Novak Djokovic hat das Giganten-Duell mit Carlos Alcaraz gewonnen und fordert nun Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open. Der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich gegen den 21-jährigen Alcaraz mit 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 durch und zog zum zwölften Mal ins Halbfinale in Melbourne ein. Nur die Schweizer Tennis-Ikone Roger Federer (15) ist in dieser Statistik bei den Männern erfolgreicher.

In der Runde der besten Vier trifft der 37-Jährige am Freitag auf den Hamburger Zverev, der zuvor den US-Profi Tommy Paul mit 7:6 (7:1), 7:6, (7:0), 2:6, 6:1 besiegt hatte. Von den bisherigen zwölf Duellen mit Djokovic gewann Zverev nur vier, das bislang letzte Aufeinandertreffen 2023 in Cincinnati entschied der Serbe auch für sich.