ÖHB-Männer starteten mit Remis gegen Nordmazedonien in die WM-Hauptrunde

Österreichs Handball-Männer haben zum Auftakt der WM-Hauptrunde einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Die ersatzgeschwächte Auswahl kassierte am Dienstagnachmittag in Varazdin gegen Nordmazedonien beim 29:29 (14:13) den Ausgleich in der letzten Sekunde. Der Viertelfinaltraum der ÖHB-Auswahl lebt aber weiterhin. Dafür sind freilich Siege am Donnerstag (20.30 Uhr) gegen Ungarn und am Samstag (15.30/beide live ORF Sport +) gegen die Niederlande wohl Pflicht.