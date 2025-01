Bitterer Abend für Sturm: Grazer gehen bei Atalanta Bergamo unter

Bergamo – Sturm Graz hat den zweiten Punktgewinn in der Champions League auswärts gegen Atalanta Bergamo klar verpasst. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause setzte es für den österreichischen Fußball-Meister am Dienstag beim Europa-League-Sieger aus der Lombardei eine 0:5 (0:1)-Abfuhr. Marco Retegui (12.), Mario Pasalic (58.), Charles De Ketelaere (63.), Ademola Lookman (90.) und Marco Brescianini (94.) trafen in der vorletzten Runde der Ligaphasen für die überlegenen Italiener.