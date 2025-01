Lady Gaga und Joaquin Phoenix im Rennen für Schmähpreise

Lady Gaga und Phoenix, Co-Stars aus "Joker: Folie à Deux", sind als "Schlechteste Schauspieler" nominiert. In der Schauspielerinnen-Sparte trifft es zudem Cate Blanchett ("Borderlands"), Bryce Dallas Howard ("Argylle"), Dakota Johnson ("Madame Web") und Jennifer Lopez ("Atlas"). In der Männerriege wurden neben Phoenix unter anderem Jack Black ("Dear Santa") und Dennis Quaid ("Reagan") aufgestellt.

Der Musical-Thriller "Joker: Folie a Deux" liegt mit sieben Nominierungen an der Spitze, je sechs Anwartschaften gingen an die Videospielverfilmung "Borderlands", die Superheldinnen-Saga "Madame Web", Francis Ford Coppolas' Epos "Megalopolis" und die Filmbiografie "Reagan". Diese fünf Werke treten auch in der Top-Sparte "Schlechtester Film" gegeneinander an.