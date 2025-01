Michael Turinsky tanzt mit Hammer gegen den Rechtsruck an

"Man darf einen Hammer-Tanz erwarten!", lächelt Michael Turinsky. Inspiriert von einem Gedicht, das Pier Paolo Pasolini dem kommunistischen Denker Antonio Gramsci widmete, tanzt der Wiener Choreograf, Performer und Philosoph in "Work Body" eine kritisch-einfühlsame Antwort auf den Rechtsruck im Arbeitermilieu. Mit der APA sprach der zweifache Nestroy-Preisträger über den Aufstieg des Populismus und den Körper als Politikum. Uraufführung ist am Freitag im Tanzquartier Wien.

Und so wirft der zweifache Nestroy-Preisträger ("Precarious Moves", "Ravemachine") und Verfechter des inklusiven Tanzes seinen Körper, mit dem Hammer zwischen den Zähnen und einem Mikrofon bewaffnet, ein weiteres Mal ins Spiel. Ganz im Zeichen des italienischen Dichters und Filmemachers Pier Paolo Pasolini, ein bekennender Marxist, der davon sprach den "Körper in den Kampf zu werfen". Pasolini Werk war es auch, das Turinsky den Anstoß zu seinem neuen Stück gab.

Im Zuge der "schwierigen politischen Entwicklungen", wie er sagt, hat sich Turinsky viel mit Gramsci befasst, der wie er selbst, körperlich schwer beeinträchtigt war, und seine Theorien zu ideologischer Unterdrückung in faschistischer Gefangenschaft schrieb. "Gramsci hat den Begriff des 'senso comune' geprägt, den Gemeinsinn, ein Wirrwarr aus Gedanken und Gefühlen und Bestrebungen, die wir haben, und in diesem 'senso comune' gibt es auch einen 'buon senso', einen 'guten Kern'. Den gilt es herauszuschälen und darauf aufbauend eine gegenhegemoniale Kultur aufzubauen."

Die gesellschaftspolitischen Entwicklungen in Österreich beängstigen ihn: "Ich mache mir selbstverständlich große Sorgen, weil ich glaube, es wird für die Arbeitnehmer:innen nichts Gutes heißen, auch wenn sie großteils rechts gewählt haben. Derzeit ist auch für mich diese nationale Abschottung und die Verrohung im Diskurs über Menschen, die nicht in Österreich geboren sind, extrem beunruhigend, und was die jüngsten Entwicklungen für die Klimapolitik bedeuten, natürlich auch."

Im Geiste Gramscis und Pasolinis arbeitet sich der unermüdliche Turinsky also kritisch an den Themen unserer Zeit ab, auf der Suche nach etwas Gutem, und bringt zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammen zu passen scheint: den behinderten und den arbeitenden Körper, der für Turinsky noch nie ein Widerspruch war. Sein Credo ist ein empathisches: "Man muss sich auch hineinfühlen", betont er. "Was disponiert Arbeitnehmer:innen dazu, rechts zu wählen? Welche Sensibilität liegt dem zugrunde? Welche Bestrebungen, Gefühlslagen und Triebschicksale? Das aufzugreifen und dem eine neue, aber progressive Artikulation zu verleihen, das wäre mein Vorschlag."