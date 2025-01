Panama schaltet UNO wegen Trumps Panamakanal-Drohungen ein

Panama hat sich wegen der "besorgniserregenden" Drohung des US-Präsidenten Donald Trump mit der Übernahme des Panamakanals durch die USA bei den Vereinten Nationen (UNO) beschwert. In einem Brief an UNO-Generalsekretär António Guterres verwies die panamaische Regierung auf einen Artikel der UNO-Charta, der jedem Mitglied die "Androhung oder Anwendung von Gewalt" gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines anderen untersagt.