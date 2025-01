Bologna-Pleite war zu viel: Dortmund trennte sich von Trainer Sahin

Borussia Dortmund hat sich von Nuri Sahin getrennt. Der BVB stellte den Cheftrainer nach der 1:2-Niederlage in der Champions League am Dienstagabend beim FC Bologna frei, wie der Club am Mittwoch bekannt gab. Sahin war erst seit Sommer Coach der Dortmunder. Nach drei Niederlagen aus den ersten drei Bundesligaspielen im neuen Jahr haben die Schwarzgelben mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer bereits sieben Punkte Rückstand auf Rang vier.

In der Champions League drohen die Dortmunder durch die Niederlage in Bologna den sicheren Einzug in die K.o.-Runde zu verpassen. Sportdirektor Sebastian Kehl habe der Mannschaft danach die Trennung von Sahin mitgeteilt, hieß es in Medienberichten. „Wenn ein Trainerwechsel alle Probleme löst, alle Nebenkriegsschauplätze löst, dann ist das überhaupt kein Problem“, sagte Sahin. „Ich bin verantwortlich für die Leistung, die wir bringen. Am Ende müssen wir liefern.“ Das gelang dem BVB erneut nicht.