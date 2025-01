Pferd in Schwechat trotz aufwendiger Rettungsaktion verendet

Schwechat – Eine aufwendige Rettungsaktion und alle Bemühungen halfen nicht: In Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ist am Dienstagabend ein 33 Jahre altes Pferd verendet. Das Tier war nach Angaben der örtlichen Feuerwehr in einem Reitstall in eine Werkstättengrube gestürzt.