15-Jähriger mit E-Scooter bei Kollision in Innsbruck verletzt: Taxifahrer geflüchtet

Innsbruck – Nach einer Kollision mit einem 15-jährigen E-Scooter-Lenker hat ein Taxifahrer am Dienstagmorgen in Innsbruck Fahrerflucht begangen. Der Jugendliche fuhr zunächst mit dem Roller am Radweg in der Prinz-Eugen-Straße in Richtung Süden. Bei der Prinz-Eugen-Apotheke krachte der E-Scooter-Fahrer in einen weißen Pkw, der dort den Parkplatz verlassen wollte.