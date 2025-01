Nach Leichenfund in Hall: Weiter Rätselraten und Warten auf DNA-Abgleich

Hall in Tirol – Nach dem Fund einer stark verwesten männlichen Leiche im Garten eines Hauses in Hall in Tirol am Montag stehen die Ermittler weiter vor einem Rätsel. Identität des toten Mannes sowie Todesursache blieben offen. Man wartete auf das Ergebnis eines DNA-Abgleichs, der Klarheit über die Identität bringen soll.