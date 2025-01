Messerangriff in Bayern: Kind und Erwachsener in Aschaffenburger Park erstochen, Verdächtiger gefasst

Aschaffenburg – Bei einem Angriff in einem Park in Aschaffenburg in Bayern sind ein zweijähriger Bub und ein 41-jähriger Mann getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Tatverdächtig ist ein 28-jähriger Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit, der kurz nach der Attacke festgenommen wurde. Er soll vor der Tat bereits psychisch auffällig geworden sein. Gemeldet war der Mann zuletzt in einer Asylunterkunft in der Region.