ManCity droht nach Pleite gegen PSG das Aus, Bayern kassierten 0:3 in Rotterdam

Manchester City gab im Schicksalsspiel gegen Paris Saint-Germain eine 2:0-Führung aus der Hand und muss nun ums Weiterkommen zittern. Bei den Bayern fand keiner der 30 Torschüsse in Rotterdam den Weg ins gegnerische Gehäuse. Im Gegenzug saß jeder der drei Feyenoord-Abschlüsse.

Manchester City kann in der Champions League weiter nicht gewinnen und muss sogar um den Einzug in die K.o.-Phase zittern. Der englische Meister verlor am Mittwoch einen furiosen Schlager auswärts bei Paris Saint-Germain trotz 2:0-Führung mit 2:4 und liegt als Tabellen-25. in der Ligaphase außerhalb der Top 24. PSG kletterte auf Platz 22 und darf auf die Play-offs zum Achtelfinale hoffen. Der FC Bayern verlor hingegen überraschend 0:3 bei Feyenoord Rotterdam.

Für die Münchner war es die dritte (Auswärts-)Niederlage im siebenten Spiel der Ligaphase, wodurch die Chancen auf einen Top-Acht-Platz und damit der direkte Sprung ins Achtelfinale als Tabellen-15. einen herben Dämpfer erlitten. ÖFB-Verteidiger Gernot Trauner spielte bei den eiskalten Niederländern in der Innenverteidigung durch und zeigte bei einer Defensivschlacht gegen die überlegenen Bayern eine gute Leistung. Beim deutschen Rekordmeister wurde Rechtsverteidiger Konrad Laimer von Trainer Vincent Kompany aus taktischen Gründen in der Pause ausgewechselt.

Arsenal fehlt nach einem souveränen 3:0 gegen Dinamo Zagreb als Tabellendritter nur mehr ein Punkt in der letzten Runde zum fixen Achtelfinal-Ticket, genauso wie Inter Mailand direkt dahinter. Der italienische Champion, bei dem Marko Arnautovic auf der Bank saß, gewann 1:0 bei Sparta Prag. Stadtrivale AC Milan feierte mit einem 1:0 gegen Girona den fünften Sieg in der Königsklasse hintereinander und hat als Sechster ebenfalls eine gute Ausgangsposition. RB Leipzig gelang mit einem 2:1 gegen Sporting Lissabon indes der erste Punktgewinn im siebenten Spiel, ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner gab den Assist zum Siegtreffer.

PSG furios – von 0:2 auf 4:2

Im Kracher zwischen PSG und ManCity ging es nach einer bisher jeweils schwachen Champions-League-Saison um wichtige Punkte auf dem Weg zur K.o.-Phase. Die Gäste von Trainer Pep Guardiola gingen durch einen Doppelschlag von Jack Grealish (50.) und Erling Haaland (53.) scheinbar komfortabel in Führung, nachdem ein Tor von PSG-Verteidiger Achraf Hakimi (45.) wegen einer Abseitsstellung in der ersten Hälfte noch aberkannt worden war.

Die Pariser schlugen aber schnell und sehenswert zurück: Ousmane Dembélé (56.) nach starker Vorlage von Bradley Barcola und der 22-jährige Franzose selbst (60.) glichen umgehend aus. Nach einem Dembélé-Lattenschuss sorgte Joao Neves (78.) bei den PSG-Fans im Prinzenpark per Flugkopfball nach einem Freistoß für Ekstase. Goncalo Ramos traf in der Nachspielzeit zur Entscheidung (96.). ManCity holte in den vergangenen vier Spielen in der Königsklasse nur einen Punkt.

RB Leipzig – Sporting Lissabon 2:1 (1:0). Tore: Sesko (19.), Poulsen (78.) bzw. Gyökeres (75.).

Schachtar Donezk – Stade Brest 2:0 (2:0). Tore: Kevin (18.), Sudakov (37./Elfmeter)

Arsenal – Dinamo Zagreb 3:0 (1:0). Tore: Rice (2.), Havertz (66.), Ödegaard (91.)

AC Milan – Girona 1:0 (1:0). Tor: Leao (37.)

Paris St. Germain – Manchester City 4:2 (0:0). Tore: Dembele (56.), Barcola (60.), Joao Neves (78.), G. Ramos (96.) bzw. Grealish (50.), Haaland (53.)

Sparta Prag – Inter Mailand 0:1 (0:1). Tor: Martinez (12.).

Feyenoord Rotterdam – Bayern München 3:0 (2:0). Tore: Gimenez (21., 45.+9/Elfmeter), Ueda (89.).

Real Madrid – Red Bull Salzburg 5:1 (2:0). Tore: Rodrygo (23., 34.), Mbappe (48.), Vincius Jr. (55., 77.) bzw. Bidstrup (85.).

Celtic Glasgow – Young Boys Bern 1:0 (0:0). Tor: Benito (86./Eigentor). Rote Karte: Maeda (Celtic/88.)

In Rotterdam musste das Spiel unmittelbar nach dem Anpfiff wegen einer Pyrotechnik-Show der Feyenoord-Fans fast sieben Minuten unterbrochen werden. Als der Nebel im De Kuip gelichtet war, ging Feyenoord nach einem Konter durch Santiago Gimenez (21.) sehenswert in Führung. Der Mexikaner nahm sich den Ball bei Regenwetter ideal mit und ließ Manuel Neuer keine Chance. Gimenez erhöhte kurz vor der Pause per Elfmeter (45.+9), nachdem der frisch eingewechselte Raphael Guerreiro ein unnötiges Foul an der Strafraumgrenze beging.

Nach dem Seitenwechsel zündeten die Bayern ein Offensivfeuerwerk und gaben insgesamt 30 (!) Torschüsse ab. Ein Treffer wollte aber nicht gelingen, stattdessen schlug Ayase Ueda (89.) nach einem weiteren Konter für die Niederländer zu. Damit überholte Feyenoord die Bayern und ist nun Elfter.

