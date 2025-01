Neuer Waldbrand nördlich von Los Angeles breitet sich aus

Am Mittwoch neu ausgebrochene Waldbrände haben sich nördlich von Los Angeles im US-Staat Kalifornien rasch ausgebreitet. Starke Winde und die ausgetrocknete Vegetation fachten die Feuer zusätzlich an. Mehr als 38 Quadratkilometer Fläche waren bereits betroffen. 31.000 Personen mussten ihre Häuser verlassen, weiteren 23.000 droht eine Evakuierung, wie der Sheriff des Los Angeles County, Robert Luna, auf einer Pressekonferenz sagte.

In nur wenigen Stunden wuchs das Hughes-Feuer in der Gegend 80 Kilometer nördlich von Los Angeles auf zwei Drittel der Größe des Eaton-Feuers, das vor kurzem Teile von Los Angeles verwüstet hatte. Das nun betroffene Gebiet sei nicht so dicht besiedelt, sagte der Sprecher der Feuerwehr, Matthew Van Hagen.