Popstar Beyoncé könnte ihren Grammy-Rekord ausbauen

Wohin nur mit all den Preisen? US-Popstar Beyoncé wurde in ihrer Karriere schon unzählige Male ausgezeichnet, allein bei den renommierten Grammys erhielt sie 32 goldene Grammophone. Und diesen Rekord könnte die Sängerin am 2. Februar weiter ausbauen, wenn die Musikpreise zum 67. Mal vergeben werden. Mit elf Nominierungen geht sie als große Favoritin in die Gala in Los Angeles, u.a. für "Cowboy Carter" als Album des Jahres.