WEF in Davos: Trump hält Rede per Videoschaltung

US-Präsident Donald Trump hält am Donnerstag (17.00 Uhr) per Videoschaltung eine Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Auftritt des Republikaners, der am Montag seine zweite Amtszeit als US-Präsident angetreten hatte, wird mit großer Spannung erwartet. Österreich ist in dem Schweizer Bergort bis Freitag mit Interimskanzler und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten. Er wird sich vor allem den Themen Nahost und EU-Integration der Westbalkanstaaten widmen.

Dazu wird Schallenberg in Davos unter anderem mit dem ägyptischen Premierminister Mostafa Madbouly und dem jordanischen Außenminister Ayman al-Safadi konferieren. Außerdem ist ein erstes Gespräch mit dem neuen syrischen Außenminister Asaad Hassan al-Shibani geplant. Die Auswirkungen der Veränderungen in Syrien und Gaza sowie die Zukunft der Region wird der Außenminister am Donnerstag zudem bei einem Panel mit dem Titel "Middle East Trajectories" diskutieren, kündigte sein Büro an. Das WEF steht heuer unter dem Motto "Collaboration for the Intelligent Age".